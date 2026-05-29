Santa Luria, spiaggia bloccata da un maxi tubo 

La spiaggia di Santa Luria bloccata da un lungo tubo in polietilene in bella vista, prima interrato, che dopo il passaggio del ciclone Harry si estende ora da Capitana fino a Flumini, attraversando anche l’arenile di Marina Residence. A denunciare la situazione sono i residenti delle lottizzazioni che hanno inviato una petizione al sindaco, ad Abbanoa e a Egas, sottolineando anche il grave problema dei mancati allacci fognari.

Il tubo in spiaggia

«Il tubo affiora sulla sabbia per quasi un chilometro – denuncia Cristina Paderi -, costituisce un ostacolo materiale che rende pericoloso, e in molti tratti di fatto impossibile, il libero accesso alla spiaggia e al mare, in palese violazione delle norme che disciplinano l'uso del demanio marittimo pubblico e impedisce in modo assoluto l’accesso alla spiaggia ai disabili». Le mareggiate inoltre hanno causato rotture alla condotta, «con conseguente uscita di reflui sulla spiaggia e nelle acque costiere antistanti».

Le fogne

All’attenzione anche la delicata questione delle fogne. Abbanoa sta realizzando la nuova rete della costa da Capitana a Terra Mala che porterà a dismettere i vecchi depuratori. Il problema però è che i proprietari delle case tra Sant’Andrea e Capitana smaltiscono i reflui nelle fosse settiche e, almeno per ora, non si potranno allacciare alla nuova rete. «Allo stato attuale» spiega una delle residenti, promotrice della petizione, Stefania Orofino, «i lavori di Abbanoa risultano non completati nell’area di Santa Luria bassa: risulta posata solamente la condotta di pompaggio dei reflui verso il collettore principale sulla provinciale 17, ma non il collettore secondario con le diramazioni laterali necessarie per consentire gli allacci alle singole abitazioni». A seguito di ciò, aggiunge un altro residente, Marco Antonio Congiu, «abbiamo fatto richiesta ad Abbanoa di predisporre un nuovo allaccio, richiesta che è stata respinta dicendo che la zona non è servita». Intere vie del litorale quindi, aggiunge Luciano Masala, «risultano escluse dagli allacci con i conseguenti disagi».

Il gestore

Da Abbanoa spiegano: «Stiamo collegando i depuratori al collettore fognario. In prima battuta saranno collegati i villaggi che sono collegati ai depuratori». Diverso è il problema delle abitazioni collegate a fosse settiche, «dove c’è un problema di opere di urbanizzazione che non può realizzare Abbanoa. I lottizzanti devono consorziarsi e realizzare la rete che a quel punto potrà essere collegata al collettore fognario appena realizzato». Per quanto riguarda la condotta in spiaggia il gestore spiega che «è destinato a sparire quando saranno scollegati i depuratori, nei prossimi mesi. Era stato realizzato a suo tempo dal Comune per portare l’acqua depurata».

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