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Assemini.
09 aprile 2026 alle 00:14

Santa Lucia, riti secolari e grande musica  

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È tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia, che da domani al 13 aprile animeranno la comunità di Assemini con un ricco connubio di devozione e intrattenimento. L’associazione culturale Santa Lucia, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro, ha varato un programma che fonde riti secolari e svago.

Il cuore religioso dell’evento batterà domani alle 19 con la prima messa a San Pietro e la processione verso piazza Santa Lucia, accompagnata dai suonatori di launeddas. Domenica sarà la giornata centrale: dopo la messa solenne delle 11, il simulacro della Santa percorrerà le vie cittadine dalle 18 in un lungo corteo scortato da cavalieri, banda musicale e gruppi folk.Il versante civile non sarà da meno. Domenica mattina il piazzale Oceania ospiterà il 2° Memorial “Mario Pirastru”, attesa mostra di auto d’epoca. Le serate saranno invece dedicate alla musica: venerdì i Pichiadas, sabato la cover band di Vasco Rossi “KOMbriccola” (preceduta da una sagra della salsiccia arrosto) e domenica la chiusura con lo spettacolo pirotecnico e il live di Jonathan Autiero.Intanto il Comando di polizia locale ha già disposto le modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e circolazione temporanei nelle aree interessate e in piazzale Oceania per garantire la sicurezza di fedeli e visitatori. (sa.sa.)

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