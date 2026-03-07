Santa Greca di maggio in tono minore 

La festa di Santa Greca di maggio, preludio primaverile alla grande sagra di settembre, quest'anno dovrà fare i conti con una planimetria rivoluzionata. Il tradizionale colpo d’occhio del piazzale del polo fieristico, solitamente brulicante di bancarelle, chioschi e visitatori, lascerà il posto a recinzioni, escavatori e mezzi d’opera. L’apertura dei cantieri per il progetto “I parchi del benessere” ha infatti reso inagibile l’area clou della parte profana della manifestazione, costringendo l’amministrazione comunale a un ridimensionamento forzato.

Il cantiere

Il cuore dell’intervento è il progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Giunta, un’opera da 3,3 milioni di euro finanziata con i fondi del Pnrr. I lavori, che hanno subito due mesi di stop per il maltempo e che dovranno concludersi entro il 30 giugno, mirano alla riqualificazione del polo fieristico e dell’olivario, con la creazione di un’arena per grandi eventi e una nuova area parcheggi.

Proprio la presenza del cantiere nell’area dello sterrato rende impossibile l’utilizzo del piazzale per le consuete installazioni commerciali. Per ragioni di sicurezza e per garantire il rispetto del cronoprogramma dei lavori, la manifestazione del 30 aprile e primo maggio si sposterà esclusivamente nella via Dritta e nella piazza antistante la chiesa.

Edizione ridotta

Con il polo fieristico fuori gioco, lo spazio a disposizione si è ridotto drasticamente. Le direttive approvate prevedono solo 9 posteggi totali: 7 dedicati ai prodotti tipici dell’agroalimentare e della pasticceria sarda e due per gli articoli religiosi. Giochi e locande? Nessuno.

La sindaca Monica Cadeddu chiarisce: «Abbiamo dovuto compiere scelte rigorose e limitare il numero degli operatori per garantire la sicurezza di tutti. La presenza dei cantieri non ci consente di utilizzare il tradizionale spiazzo del polo fieristico, ma è un sacrificio necessario. Come amministrazione siamo convinti che questi lavori siano un investimento strategico: consegneremo ai cittadini un’area riqualificata, un’arena eventi moderna che valorizzerà il nostro territorio per i decenni a venire». E per settembre sarà tutto pronto.

Le norme

Se la logistica è condizionata dai lavori, la gestione amministrativa cambia marcia con l’aggiornamento del “Regolamento per la disciplina delle attività commerciali”. Le nuove norme, che resteranno in vigore anche per la grande sagra di settembre, introducono una stretta sulla somministrazione di alimenti e bevande e una digitalizzazione totale delle procedure. Un adeguamento normativo previsto a livello nazionale: «D’ora in poi ogni istanza dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Comune, utilizzando Spid o Cie», ha spiegato Cadeddu.

Non sono più ammesse deroghe cartacee, una scelta volta a garantire la massima trasparenza nelle graduatorie. Inoltre, il regolamento specifica che i punteggi di anzianità maturati a maggio non saranno più cumulabili con quelli di settembre, rendendo le due procedure del tutto indipendenti.

