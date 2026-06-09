Sanluri, Urpi cala il tris con percentuali bulgare «I cittadini ci apprezzano» 

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Sanluri. Un’elezione si può perdere. Un candidato di 25 anni, vittima di un incidente stradale, no. La tragedia in serata di Matteo Monni, di cui riferiamo a pagina 47, arriva come un macigno sul nuovamente confermato Alberto Urpi (che dunque è sindaco per la terza volta) e sulla sua sfidante Cinzia Fenu. In pochi minuti Sanluri si svuota, le serrande delle sedi elettorali dei due candidati sindaci si abbassano e delle elezioni nessuno parla più.

Brevi festeggiamenti

Fino a quel momento erano stati brindisi, ma il racconto appartiene alle ore precedenti alla tragedia stradale, quando ancora il lutto non c’era. Ovviamente si brinda da Urpi, 48 anni, dirigente di Abbanoa in aspettativa, che colleziona il 73,39 per cento dei consensi (3.520) e porta in Aula dodici consiglieri, e anche nella sede elettorale di Cinzia Fenu, 52 anni, preside dell’Istituto comprensivo di Sanluri-Serrenti: il suo 26,61 per cento (1.276 voti) vale tre seggi (più il suo). Per una debuttante contro una “corazzata” come il tri-sindaco Urpi, non è un risultato modesto. «Infatti la nostra avventura politica inizia qui, certo non finisce qui», sorride Fenu: «Ci siamo solo affacciati e proseguiremo, non solo in Consiglio comunale, a proporre la nostra offerta alternativa». Si brinda anche all’ufficio elettorale, considerato che il 65 per cento circa dei votanti è ormai un risultato mediamente invidiabile.

Il vincitore

Urpi è raggiante. Ha sfidato il possibile “effetto stanchezza” dell’elettorato, ben possibile quando ci si candida al terzo mandato consecutivo. Ma lui no, non lo temeva: «Non ho mai avvertito stanchezza perché abbiamo fatto crescere Sanluri, ci siamo impegnati tantissimo». Urpi non nega di aver già pensato alla squadra, ma parlarne mentre ai seggi si contano le schede è fuori questione: «Nelle liste che mi sostenevano ho avuto persone speciali e non potevo desiderare niente di meglio, ma ora ci godiamo la vittoria ottenuta senza che calassero i big politici da Cagliari».

La sfidante

Cinzia Fenu, sempre prima dell’incidente in cui è morto un suo candidato, è raggiante: «Un eccellente risultato, dall’opposizione non deluderemo i sanluresi. Abbiamo avuto tanto sostegno che ci responsabilizza. Non andremo nell’aula consiliare per fare la guerra alla maggioranza, ma per indurre il Consiglio a decidere ciò che è meglio per la nostra comunità. Quando si chiedono e si ottengono i voti, si deve sempre essere corretti istituzionalmente. Noi lo saremo».

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