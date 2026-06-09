Fadda regina di Maracalagonis 

Francesca Fadda vince le elezioni comunali a Maracalagonis e si conferma alla carica di sindaca per la nuova consiliatura. La lista “Vivere Maracalagonis” ha centrato il successo ottenendo 2.381 voti, 520 in più della lista avversaria capeggiata da Luigi Orrù. Con la stessa Fadda vanno in maggioranza i consiglieri Maria Paola Corona con 377 voti, Francesco Pinna con 283, Salvatore Angioni con 229, Elio Ghironi con 223, Maria Maddalena Serra con 221, Giampaolo Frau con 199, Tomasina Farris con 157, Antonio Fadda con 161, Mario Angioni con 154, Simona Melis con 146 e Antonina Usala con 146.

La lista “Maracalagonis guarda al futuro” con candidato a sindaco l’agronomo Luigi Orrù ha ottenuto invece 1.861 preferenze. In Consiglio con Orrù vanno all’opposizione Marco Cantini con 332 voti, Francesca Corona (nota Chicca) con 267 preferenze, Saverio Pinna (264) e Ennio Fogli con 257 voti.

«Ha vinto la partecipazione, ha vinto la fiducia, ha vinto l’amore per il nostro paese», ha detto Francesca Fadda, «desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno scelto di sostenermi e tutti coloro che sono andati a votare, contribuendo con il loro voto alla vita democratica della nostra comunità. Domani ( oggi, ndr ) alle ore 9,30 riceverò l’incarico nella scuola di via Colombo col mio insediamento ufficiale: invito tutti a partecipare».

Fadda, che ha conquistato il 56,13 per cento delle preferenze, si dice emozionata: «Vincere le elezioni è qualcosa di straordinario. Con grande emozione ma soprattutto con un profondo senso di responsabilità riprenderemo insieme un percorso interrotto bruscamente non per colpa nostra e tornerò da subito a essere la sindaca di tutti, anche di chi ha fatto una scelta diversa. Basta con le divisioni della campagna elettorale. È già tempo del lavoro, dell’ascolto e dell’impegno concreto. Ringrazio la mia squadra tutta, i candidati tutti, le famiglie e tutte le persone che in questi mesi hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno accompagnato con affetto e fiducia».

Luigi Orrù, leader dello schieramento “Maracalagonis guarda avanti”, ha dimostrato grande far play. Già durante lo spoglio si è congratulato con la sindaca. «Riconosciamo la sconfitta. Probabilmente l’elettore non ha sufficientemente capito o apprezzato la nostra proposta. In minoranza faremo la nostra parte per il bene di Maracalagonis. Un paese con mille risorse che merita ogni nostra attenzione. È quello che faremo».

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