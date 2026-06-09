San Basilio conferma Porru Cubeddu e Mulas di nuovo alla guida di Ballao e Silius 

Quattro Comuni, quattro verdetti e diverse sfide decise sul filo. Le amministrative nel Gerrei consegnano nuovi sindaci a Ballao, Goni, San Basilio e Silius tra ritorni alla guida dei municipi, continuità amministrative e confronti combattuti fino all’ultima scheda.

A Ballao torna sindaco Severino Cubeddu. Il candidato di “Rinascita e Coesione per Ballao” ha ottenuto 289 voti superando Emanuela Locci, candidata di “Fare per Ballao”, ferma a 232. Le due liste esterne hanno raccolto un voto ciascuna, mentre sono state registrate 7 schede nulle e una bianca. Per Cubeddu si tratta di un ritorno alla guida del paese dopo l’esperienza amministrativa già vissuta negli anni scorsi. La campagna elettorale era stata segnata dal confronto tra due proposte locali e dalla presenza delle candidature esterne, finite al centro del dibattito sulla rappresentanza nei piccoli Comuni.

A Goni la vittoria va a Riccardo Delussu, candidato della lista “Goni - Riccardo Delussu Sindaco”, che ha raccolto 167 voti, pari al 67,9 per cento. Superata Francesca Etzkorn con 78 voti e il 31,7 per cento. Un solo voto per Francesco Raucci, candidato della lista esterna “Insieme”. Per Goni il voto ha un significato particolare: il paese torna ad avere un’amministrazione eletta dopo la fase del commissariamento e dopo il mancato raggiungimento del quorum nella precedente consultazione.

A San Basilio il risultato più tirato: il sindaco uscente Albino Porru, con “Uniti per San Basilio”, viene confermato per appena tre voti. Porru ha ottenuto 371 preferenze, il 50,2 per cento, contro le 368 di Maria Rita Rosas, candidata di “Ripartiamo da San Basilio - Tradizione e Futuro”, arrivata al 49,8 per cento. Una sfida vera, tra due figure già note nella vita amministrativa del paese, risolta da uno scarto minimo.

A Silius , infine, il nuovo sindaco è Marino Mulas. L’ex primo cittadino e consigliere di minoranza uscente ha vinto con 420 voti, pari al 57,53 per cento, contro Rita Porru, assessora uscente e candidata di “Ripartiamo Silius”, che si è fermata a 310 voti, il 42,47 per cento. Anche qui il voto segna un ritorno: Mulas, già sindaco dal 2015 al 2020, rientra alla guida del Comune dopo cinque anni trascorsi all’opposizione.

Il quadro complessivo racconta un territorio in movimento: a Ballao e Silius prevalgono due ex sindaci, a San Basilio la continuità resiste per tre voti, mentre Goni chiude la parentesi commissariale e riparte con Delussu. Dai sindaci arriva un messaggio comune: superata la campagna elettorale, l’obiettivo è lavorare per ricucire le comunità, dare risposte sui servizi e affrontare i nodi aperti di paesi che chiedono stabilità, presenza e nuove opportunità.

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