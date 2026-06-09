Uta premia Angioni: «Siamo pronti» 

Il nuovo primo cittadino di Uta è Paolo Angioni, 63 anni, già sindaco dal 1990 al 1995 e dipendente dell’ufficio tecnico del consorzio industriale (Cacip). Trionfa alle elezioni comunali contro Michela Mua (49 anni, ex vicesindaca per 10 anni con la Giunta di Giacomo Porcu) e Alessandro Ladu, 36 anni, imprenditore. La lista del primo cittadino, “Cambiamo Uta”, ha ottenuto 2001 voti, contro “Direzione Uta” (1607) e “Uta Futura” (775). In tutto hanno votato il 57,50 per cento degli aventi diritto al voto.

Il candidato consigliere più votato nella lista di Paolo Angioni è Giuseppe Pibia (noto Peppone) 517 voti, poi Carla Scalas (368) e Paride Billai (354). Nella lista della candidata Michela Mua il più votato è Andrea Onali con 384 voti.

«C’è una grande soddisfazione, non mi aspettavo di vincere», spiega Paolo Angioni. «Era una gara difficile fra tre candidati e quindi il risultato è sempre incerto. È stata una campagna elettorale molto corretta e adesso, dopo avere vinto, arriva il difficile. Mi auguro di saper amministrare in grazia di Dio dando risposta ai cittadini perché altrimenti non possiamo essere credibili». Tra le cose più urgenti, spiega Angioni, «c’è da mettere in ordine il paese, fare il nuovo asfalto, potenziare la pulizia e valorizzare le aree verdi. È inoltre necessario intervenire sulle scuole in modo che possano aprire regolarmente ai primi di settembre. Dobbiamo metterci subito al lavoro». Ha già una idea di chi possono essere i nuovi assessori? «No, perché conosco il mio risultato ma non quello dei candidati nella mia lista. Comunque verranno nominati nel giro di pochissimo tempo».

Oltre al sindaco, i probabili eletti sono: Giuseppe Pibia (noto Peppone), Paride Billai, Carla Scalas, Roberta Desogus, Walter Palmas, Miriana Pani, Alessio Murgia, Fabio Fenu, Sonia Congiu, Daniela De Zanet, Robero Acca, Michela Mua, Andrea Onali, Marta Manca e Valentino Carboni, Alessandro Ladu.

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