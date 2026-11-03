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Isili.
04 novembre 2026 alle 00:31

San Saturnino, restauro da mezzo milione di euro 

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Il recupero delle facciate e del decoro architettonico all’esterno, la verifica antisismica e degli aspetti strutturali, la messa in sicurezza dei campanili: a Isili per i lavori di restauro e consolidamento della chiesa parrocchiale di San Saturnino (terminati) sono stati utilizzati 500mila euro.

La gestione tecnica e amministrativa dell’intervento è stata seguita dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Cagliari e delle province di Oristano e Sud Sardegna. «Il completamento degli interventi rappresenta un momento di grande orgoglio per la cittadinanza», ha detto il sindaco Luca Pilia, «la chiesa non è solo il cuore della nostra parrocchia ma un bene storico e monumentale di inestimabile valore per la storia e la memoria del paese». Tutte opere necessarie a garantire la massima solidità e sicurezza del monumento per gli anni a venire. Restano da completare soltanto alcune rifiniture. «Era doveroso restituire il giusto decoro e la necessaria dignità a questo luogo sacro», ha aggiunto il primo cittadino.

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