San Martino senza linea telefonica da settimane: «Siamo isolati» 

La pioggia è finita ma nel litorale quartese continuano i disagi provocati dal maltempo. In via San Martino da settimane i residenti non hanno linea telefonica, isolati a causa della caduta di alcuni pali.

«L’ultima tempesta di maestrale di più di 10 giorni fa», spiega Marco Roggia, residente, «ha causato l’abbattimento di 3 pali della linea telefonica, in via degli Hibiscus a partire dall’agriturismo San Martino, che servivano la zona».

I vigili del fuoco «hanno rimosso i pali caduti dal centro della strada, ma da allora i nostri telefoni sono isolati: niente telefono né internet e allarmi telefonici inutilizzabili», prosegue Roggia. «A nulla sono servite le segnalazioni a Telecom, né tantomeno ai gestori telefonici che si dichiarano impotenti perché non responsabili delle infrastrutture».

A questo si aggiungono «le condizioni dell’asfalto delle vie San Martino, degli Hibiscus, dei Giacinti e dei Gerani, rese quasi impraticabili dalle piogge e la cui manutenzione non si capisce a chi competa. La zona è da tempo abitata da decine di famiglie e il traffico è intenso anche per via dei mezzi della De Vizia. Si cerca di limitare le uscite in auto per il pericolo di danneggiarle. La pazienza è molta ma la voglia di andarsene a vivere in una zona civilizzata lo è altrettanto», conclude Roggia.

