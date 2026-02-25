VaiOnline
Litorale.
25 febbraio 2026 alle 01:06

San Martino senza linea telefonica da settimane: «Siamo isolati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La pioggia è finita ma nel litorale quartese continuano i disagi provocati dal maltempo. In via San Martino da settimane i residenti non hanno linea telefonica, isolati a causa della caduta di alcuni pali.

«L’ultima tempesta di maestrale di più di 10 giorni fa», spiega Marco Roggia, residente, «ha causato l’abbattimento di 3 pali della linea telefonica, in via degli Hibiscus a partire dall’agriturismo San Martino, che servivano la zona».

I vigili del fuoco «hanno rimosso i pali caduti dal centro della strada, ma da allora i nostri telefoni sono isolati: niente telefono né internet e allarmi telefonici inutilizzabili», prosegue Roggia. «A nulla sono servite le segnalazioni a Telecom, né tantomeno ai gestori telefonici che si dichiarano impotenti perché non responsabili delle infrastrutture».

A questo si aggiungono «le condizioni dell’asfalto delle vie San Martino, degli Hibiscus, dei Giacinti e dei Gerani, rese quasi impraticabili dalle piogge e la cui manutenzione non si capisce a chi competa. La zona è da tempo abitata da decine di famiglie e il traffico è intenso anche per via dei mezzi della De Vizia. Si cerca di limitare le uscite in auto per il pericolo di danneggiarle. La pazienza è molta ma la voglia di andarsene a vivere in una zona civilizzata lo è altrettanto», conclude Roggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 