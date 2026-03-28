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Cabras
29 marzo 2026 alle 00:24

San Giovanni, restano i divieti per la faglia 

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Sarà una Pasqua all'insegna dei divieti. Nella borgata marina di San Giovanni di Sinis ma anche lungo il litorale di Mari Ermi, saranno inaccessibili le passerelle in legno, inagibili, e alcune zone della spiaggia.

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, non intende revocare le ordinanze emanate circa un mese e mezzo fa in seguito alla comparsa di una lunga e larga frattura provocata dal maltempo nella parte alta della borgata.

Intanto, il Comune è al lavoro in vista della stagione estiva: nei giorni scorsi ha inviato alla Protezione Civile tutte le schede delle zone danneggiate. «Abbiamo inoltrato alla Regione una richiesta di contributo per studiare la messa in sicurezza della borgata - spiega Abis -. Ora attendiamo risposte. Non mi spaventa la Pasqua, ma la prima onda di turisti che arriverà a maggio, tempo permettendo». Le risorse serviranno sia per ripristinare le scalinate per la spiaggia, sia per studiare la zona attraverso l’installazione di sensori di altissima precisione. «Ci sarà da valutare lo spostamento del masso franoso, solo dopo capiremo se gli accessi potranno essere rimessi in sesto e se sarà possibile permettere l’ingresso ai vacanzieri», conclude Abis. ( s. p. )

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