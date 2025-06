San Giovanni, i primi sposi alla torre  

Hanno scelto la torre di San Giovanni di Sarrala per dire “sì”. Davanti a un mare azzurro a rendere ancora più suggestiva la cerimonia ieri pomeriggio Cheryl Farkas, olandese, e Michele Rotunno, milanese, si sono uniti in matrimonio. La coppia vive ad Amsterdam con i loro tre figli, ma è innamorata dell'Ogliastra, in particolare di Tertenia, e della spiaggia di Foxi Manna, dove da dieci anni trascorrono le vacanze. Giurarsi amore eterno alla torre San Giovanni era il coronamento del loro sogno. Lo hanno fatto con una una bellissima cerimonia insieme a familiari e amici. Era presente ed emozionata anche la vice sindaco Barbara Demurtas: «Siamo molto felici che abbiano scelto la nostra Torre, - commenta - un luogo a cui teniamo particolarmente, sulla quale abbiamo investito tanto e continueremo a valorizzarla. Speriamo sia il primo di una lunga serie a essere celebrato qui». E infatti ci sono numero richieste di turisti e non di sposarsi in questo luogo decisamente “fuori dal comune”. (f. me.)

