VaiOnline
La città da scoprire.
04 luglio 2026 alle 00:37

San Francesco, una chiesa nel regno degli aperitivi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In un’area compresa tra Corso Vittorio Emanuele, via Angioy, via Mameli e via Sassari, ora luogo di cene e aperitivi, sorgeva un tempo la chiesa di San Francesco di Stampace. Il complesso compare nella seconda metà del milleduecento, come riportato da un atto di cessione del terreno ai conventuali, arrivando a comprendere oltre alla chiesa, anche un chiostro e un convento. Sappiamo che al suo interno erano presenti splendidi retabli, dipinti e ornamenti che impreziosivano il luogo così tanto da farlo sembrare un museo. Alcune testimonianze di questo glorioso passato sono oggi conservate nella Pinacoteca nazionale di Cagliari. Il complesso rimase in funzione fino al 1861. Diventò poi una caserma e quando un fulmine colpì la chiesa facendone crollare il tetto, iniziò a essere demolito. Eppure, gran parte degli edifici che oggi occupano quell’isolato custodiscono ancora le tracce dell’antico complesso. Non è raro, infatti, trovarsi inconsapevolmente in ambienti che un tempo appartenevano a un luogo sacro. Basta alzare lo sguardo per scorgere soffitti a volta e archi in pietra; per chi fosse meno attento, una targa affissa lungo corso Vittorio Emanuele II ricorda le origini di questo spazio. Sul lato di Via Mameli, dal lato opposto, sono ancora ben visibili i resti del chiostro, che venne definito dal Canonico Giovanni Spano come il più bello tra quelli dei Conventi della Sardegna. Nei pressi della chiesa, venne ritrovato un sarcofago con uno stemma scolpito, che negli anni, dopo diverse vicissitudini, fu anche utilizzato come abbeveratoio, prima di essere conservato al cimitero di Decimomannu. Viene attribuito a Violante Carroz, che qua si ritirò per penitenza e vi rimase fino alla morte. Un'altra traccia di questo vecchio complesso era presente anche all'ingresso del Santuario di Bonaria. Il vecchio portone della chiesa di San Francesco sembra essere stato riutilizzato come portone del Santuario ed era ancora riconoscibile prima di essere stato ricoperto dalle formelle che si possono osservare oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Ardia, domani un inserto in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Medio Campidano.

San Gavino, task force sull’ospedale

Gigi Pittau
Sull’Atr da Alghero occupati appena 10 posti su 68

Atterra l’Olbia-Cagliari Oltre un’ora di ritardo su un volo di 30 minuti

Debuttano i collegamenti aerei interni Pochi passeggeri, progetto da rodare 
Umberto Zedda
Roma.

Fentanyl rubato, scatta l’allarme

La droga degli “zombie” sottratta dalla farmacia dell’ospedale Israelitico 
L’evento

Siena, con Tittia ritorna a volare l’Aquila

Il fantino originario di Nurri domina la corsa dall’inizio e vince il suo dodicesimo palio 
Andrea Deidda RIPRODUZIONE RISERVATA
Le rivelazioni

«Israele voleva uccidere i mediatori»

Il New York Times: «Gli Usa avevano avvertito l’Iran». Netanyahu: «Fake news» 