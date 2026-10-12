Salvini si dimette per ricandidarsi «E il logo cambierà» 

Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, passo formale ma necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano. Il vicepremier, dopo il consiglio federale, ha anche annunciato un aggiornamento del simbolo e la nascita di una segreteria politica «per condividere onori e oneri». Fino al congresso straordinario spetterà al tesoriere Alberto Di Rubba, vicinissimo a Salvini e nominato vicesegretario vicario, amministrare il Carroccio. Azzerati anche gli incarichi dei tre vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani. Con la segreteria politica, che andrà definita, Salvini risponde alle richieste di maggiore collegialità nelle scelte. La modifica del logo, invece, potrebbe riguardare la cancellazione del riferimento a “Salvini premier”, anche in virtù della nuova legge elettorale. Al congresso il vicepremier non dovrebbe avere sfidanti. Lui intanto boccia la definizione di “nordisti” affibbiata ai ribelli: «Io sono nordista, ho fatto la tessera della Lega Lombarda nel 1990. E non ci sono dissidenti». E al congresso «mi aspetto dei documenti da parte di tutti, idee e proposte. Se qualcuno decide di non venire, mi spiace per lui». I delegati saranno gli stessi che lo hanno confermato all’ultimo congresso federale di Firenze, il voto sarà solo palese e per alzata di mano. Tra le nuove regole previste anche il voto palese per le eventuali mozioni. Il congresso sarà anche l’occasione per rilanciare sulle priorità nella manovra e da valorizzare nella campagna elettorale per le politiche. Il consiglio federale rimette al centro l’abolizione del canone Rai ma anche l’estensione delle Zes, il contributo che le banche «daranno spontaneamente, senza nessun intervento a gamba tesa», la Flat tax per le partite iva fino a 100mila euro e l’età pensionabile «da abbassare a 64 anni rispetto ai 67 previsti da Fornero».

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