Da Cagliari si volerà verso Olbia e Alghero, ma solo per due mesi 

Aeroitalia mantiene la promessa e ribadisce che «la Sardegna per noi non è solo Continuità aerea». Ed ecco che a fianco alle rotte coperte con tariffe agevolate per Roma e Milano spuntano dai primi di luglio (ma solo per due mesi) anche quelle interne da Cagliari per Alghero e Olbia. «Non soltanto per i residenti, ma anche per permettere ai turisti che sbarcano nel capoluogo di visitare le altre località dell’Isola», spiega Massimo Di Perna, Cfo della compagnia.

Scommessa

Il manager di Aeroitalia presenta le novità per la prossima stagione, annunciando anche i prossimi voli in partenza dalla prossima settimana, e sempre dall’aeroporto di Elmas, per Bologna, Firenze e Pisa. Una conferma di come la compagnia tricolore stia rilanciando gli investimenti sulla Sardegna, scommettendo su una sfida dei trasporti regionali tanto vecchia quanto rischiosa: collegare via aereo il nord e il sud dell’Isola.

Futuro

Sarà questo breve tempo di attività a dire se sarà un successo commerciale o meno. Intanto però le tariffe da 39 a 49 euro a tratta potrebbero attirare più di un passeggero non disposto a percorrere la Carlo Felice con tutta la sua lunga serie di incognite fatte di cantieri, incidenti e traffico intenso.

Intanto l’offerta di Aeroitalia si amplia e non poco: dal 29 marzo alle 15 il primo decollo verso Pisa con volo di ritorno previsto per le 21,50. Il giorno dopo sarà l’esordio per il Cagliari-Bologna (lunedì e venerdì, andata alle 14,45 o 14,20 per tornare in Sardegna alle 21,30 o 21,40); Cagliari-Firenze (partenza alle 9,10 e ritorno alle 11, sempre il lunedì e il venerdì); Cagliari-Pisa giovedì e domenica con partenze alle 15 e ritorno alle 21,50. Senza dimenticare il nuovo ponte che unirà Sardegna e Calabria con un volo per Lamezia Terme assicurato a luglio e agosto.

«L’investimento che stiamo facendo su Cagliari, e su tutta la Sardegna, è una testimonianza concreta della nostra volontà di crescita continua e della nostra attenzione a un servizio puntuale e di qualità», ha ribadito Di Perna. «Per Aeroitalia la Sardegna non rappresenta soltanto una destinazione strategica, ma un impegno a lungo termine. Siamo determinati a diventare sempre più il punto di riferimento per la mobilità sarda, garantendo collegamenti sicuri, vantaggiosi e affidabili per tutti».

Il chiarimento

L’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, non nasconde la soddisfazione anche per l’imminente varo della nuova continuità territoriale dal 29 marzo, definendola «un passo avanti epocale e una svolta storica nei collegamenti da e per la Sardegna. Con più frequenze e una platea di beneficiari per la prima volta allargata anche ai parenti dei residenti».

E proprio sul caso dei passeggeri respinti perché in possesso di una semplice autocertificazione, Manca ribadisce: «Mi sento di rassicurare tutti i viaggiatori, sia residenti che altri beneficiari: in aeroporto dovrà essere presentata l'autocertificazione e poi la compagnia essendo un esercente di servizio pubblico ha il diritto e dovere di verificare che quanto dichiarato dal passeggero sia corretto, io confido però nella collaborazione di tutti i viaggiatori che sono sicura presenteranno delle documentazioni corrette, che agevoleranno anche il momento di verifica».

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