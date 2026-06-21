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Tortolì.
22 giugno 2026 alle 00:35

Salvamento, servizio assicurato 

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Confidano in un’estate serena, sulla falsariga di quella precedente. Sono comunque consapevoli che i rischi sono a pelo d’acqua e l’attenzione deve essere alta.

I bagnini dell’Alpherat regulus, associazione presieduta da Paolo Tedone, sono entrati in servizio sabato lungo il litorale di Tortolì. Vigileranno fino al 15 settembre, in forza all’aggiudicazione dell’appalto messo a punto dall’assessorato comunale alla Protezione civile, sette giorni su sette dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Come di consueto sono sette le postazioni distribuite lungo le principali spiagge del territorio: due alla Capannina, poi Porto Frailis, S'Orologiu, San Gemiliano, Foxi Lioni e Cea. Ogni area sarà dotata di torretta di avvistamento, pattino di salvataggio con remi e ruote, defibrillatore e sedia job, così da garantire assistenza e sicurezza sia nelle situazioni di emergenza sia per l’accesso al mare delle persone con disabilità.

In particolare, nella spiaggia di San Gemiliano verrà installata una piattaforma con quattro lettini e due ombrelloni, con un servizio di supporto dedicato alla balneazione per utenti con disabilità o difficoltà motorie. «Il servizio - dichiara l’assessore, Fausto Mascia - rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei nostri litorali. La presenza costante e qualificata degli operatori contribuisce a prevenire situazioni di rischio e a garantire l’assistenza necessaria ai bagnanti. Il servizio contribuisce a rendere le nostre spiagge sempre più sicure e accoglienti». Tra qualche giorno verrà inaugurato il servizio di salvamento anche a Tertenia.

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