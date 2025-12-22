VaiOnline
Torregrande
23 dicembre 2025 alle 00:48

Salvaguardia della spiaggia, via ai lavori 

Il Comune ha aggiudicato i lavori per la riqualificazione ambientale, il ripristino e la salvaguardia del sistema dunale della spiaggia di Torregrande. A eseguire l’intervento l’impresa Csu di Arzana, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 26%, per un importo di 452.689 euro.

«Il progetto rientra in una più ampia programmazione dedicata a Torregrande – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna – Gli interventi in corso stanno contribuendo a una trasformazione profonda della nostra località marina. Accanto alle opere infrastrutturali sul lungomare, questo progetto consente di intervenire sugli aspetti più strettamente ambientali».

L’intervento interesserà il cordone litoraneo sabbioso tra la torre spagnola e villa Baldino. «L’obiettivo – sottolinea l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda – è il recupero del sistema morfologico e sedimentologico originario della spiaggia, per garantire una maggiore stabilità dell’arco sabbioso e una migliore difesa dai fenomeni di erosione marina e di inondazione costiera. Le opere di ingegneria naturalistica favoriranno la ricostruzione delle dune, rafforzando la stabilità del litorale nel medio-lungo periodo. Parallelamente, le infrastrutture di accesso alla spiaggia saranno progettate per agevolare una fruizione sicura dell’arenile e per mitigare gli impatti ambientali legati al camminamento e al calpestio».

