VaiOnline
Macomer.
20 dicembre 2025 alle 00:27

Saltano quattro assessori  

Il sindaco Uda: normali avvicendamenti di metà consiliatura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non soffiano veri venti di crisi, ma il rimpasto in Giunta, di metà consiliatura, sta creando tanto rumore nel mondo politico di Macomer. Quattro assessori verranno presto sostituiti anche perché qualcuno, anticipando le scelte del sindaco, ha già lasciato l’incarico.

«Normali avvicendamenti - dice il sindaco, Riccardo Uda - per far fare l’esperienza a tutti e continuare a governare bene la nostra cittadina». Più che un normale avvicendamento, sembra però un piccolo terremoto. Per accordi sottoscritti dopo le elezioni del 2023, a metà legislatura erano previsti avvicendamenti in vari assessorati. «Tutto per dare nuovo impulso alla grande azione amministrativa finora svolta, senza che ciò sia di per sé illegittimo - dice il sindaco - tutto sarà chiarito meglio i prossimi giorni».

Le reazioni

Uno degli assessori, pilastro della Giunta Uda, Toto Listo, responsabile di Ambiente e patrimonio, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, sembra non aver gradito il cambio di guardia e ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi. «Prendo atto che una situazione del genere, dove funzionava tutto bene, venga azzerarata, lo vedo un po’ rischioso». Listo non sembra accettare di buon cuore questa alternanza. Aspetta ulteriori chiarimenti nella riunione di lunedì.

Nuovi incarichi

Si fa il nome come possibile sostituto di Luciano Mazzette, allevatore, attuale consigliere comunale. Fuori anche Aldo Demontis, assessore ai lavori pubblici. Al suo posto, secondo le indiscrezioni, dovrebbe subentrare Federico Castori, capogruppo della maggioranza in Consiglio. «Non ho dato le dimissioni in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell’intera maggioranza - dice Demontis - credo che la mia esperienza sia conclusa qui». Niente di più. Non c’è certezza che Demontis continui a frequentare il Consiglio. Come era stato stabilito negli accordi prima delle elezioni, dovrà lasciare l’incarico di assessore allo sport anche Mariano Barria, che verrebbe sostituito da Danilo Masala, consigliere comunale, esponente delle associazioni legate allo sport. Fuori anche l’assessora alla cultura, Fabiana Cugusi, che in questi due anni ha curato l’organizzazione delle fiere del libro e degli ovini, oltre alle varie manifestazioni culturali organizzate dalle associazioni. La delega dovrebbe essere affidata alla consigliera comunale Rita Atzori, già inserita nell’assessorato con altri incarichi. Oltre all’incontro della coalizione di governo, previsto per lunedì, si attende la riunione del Consiglio comunale, fissata per il 29 dicembre. Sarà il momento di fare la conta e di far emergere i malumori che in questa fase non mancano proprio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 