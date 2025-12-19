Saltano quattro assessori  

Non soffiano veri venti di crisi, ma il rimpasto in Giunta, di metà consiliatura, sta creando tanto rumore nel mondo politico di Macomer. Quattro assessori verranno presto sostituiti anche perché qualcuno, anticipando le scelte del sindaco, ha già lasciato l’incarico.

«Normali avvicendamenti - dice il sindaco, Riccardo Uda - per far fare l’esperienza a tutti e continuare a governare bene la nostra cittadina». Più che un normale avvicendamento, sembra però un piccolo terremoto. Per accordi sottoscritti dopo le elezioni del 2023, a metà legislatura erano previsti avvicendamenti in vari assessorati. «Tutto per dare nuovo impulso alla grande azione amministrativa finora svolta, senza che ciò sia di per sé illegittimo - dice il sindaco - tutto sarà chiarito meglio i prossimi giorni».

Le reazioni

Uno degli assessori, pilastro della Giunta Uda, Toto Listo, responsabile di Ambiente e patrimonio, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, sembra non aver gradito il cambio di guardia e ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi. «Prendo atto che una situazione del genere, dove funzionava tutto bene, venga azzerarata, lo vedo un po’ rischioso». Listo non sembra accettare di buon cuore questa alternanza. Aspetta ulteriori chiarimenti nella riunione di lunedì.

Nuovi incarichi

Si fa il nome come possibile sostituto di Luciano Mazzette, allevatore, attuale consigliere comunale. Fuori anche Aldo Demontis, assessore ai lavori pubblici. Al suo posto, secondo le indiscrezioni, dovrebbe subentrare Federico Castori, capogruppo della maggioranza in Consiglio. «Non ho dato le dimissioni in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell’intera maggioranza - dice Demontis - credo che la mia esperienza sia conclusa qui». Niente di più. Non c’è certezza che Demontis continui a frequentare il Consiglio. Come era stato stabilito negli accordi prima delle elezioni, dovrà lasciare l’incarico di assessore allo sport anche Mariano Barria, che verrebbe sostituito da Danilo Masala, consigliere comunale, esponente delle associazioni legate allo sport. Fuori anche l’assessora alla cultura, Fabiana Cugusi, che in questi due anni ha curato l’organizzazione delle fiere del libro e degli ovini, oltre alle varie manifestazioni culturali organizzate dalle associazioni. La delega dovrebbe essere affidata alla consigliera comunale Rita Atzori, già inserita nell’assessorato con altri incarichi. Oltre all’incontro della coalizione di governo, previsto per lunedì, si attende la riunione del Consiglio comunale, fissata per il 29 dicembre. Sarà il momento di fare la conta e di far emergere i malumori che in questa fase non mancano proprio.

RIPRODUZIONE RISERVATA