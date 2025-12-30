Salta nuovamente la fognatura in via Baccelli Residenti esasperati: «Siamo abbandonati»  

Le famiglie di via Baccelli sembrano rassegnate: il nuovo anno probabilmente inizierà tra liquami e odore insopportabile. Colpa della perdita continua che dallo scorso settembre tiene in scacco gli abitanti nonostante le denunce e le pressanti richieste di un intervento risolutivo.

Ancora ieri, come evidenzia Fabrizio Simula, la strada era invasa dai liquami. «Qui la situazione non cambia. Stessi liquami, stessa puzza, stessi disagi a distanza di qualche giorno dall’ultima segnalazione. Siamo veramente esasperati». Abbanoa ha effettuato anche un intervento, ma non è bastato come sottolineato dai residenti. «È stato verificato, come già sapevamo, un blocco che ostruisce il defluire dei liquidi. La fogna è completamente intasata e un piccolo avvallamento determina il riproporsi del problema dopo ogni pioggia, ormai anche quelle meno pesanti».

Gli interventi di pulizia servono a poco. Sarebbe necessario un intervento strutturale. Ma come ribadisce anche il consigliere comunale Ferdinando Secchi, che aveva già presentato un’interrogazione, denunciando inoltre «il continuo rimbalzo di responsabilità tra il Comune e Abbanoa».

