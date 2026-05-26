Sail for women, la veleggiata contro i tumori: tutte a bordo domenica nelle acque del Golfo  

Sail for women, la vela al femminiile, manifestazione solidale a sostegno della lotta ai tumori. L’appuntamento è per questa domenica nel campo di gara del Golfo degli angeli. «Siamo arrivati – dice Carlo Cottiglia, uno degli organizzatori – alla settima edizione: in questi anni abbiamo potuto acquistare beni e servizi funzionali al miglioramento di cure e assistenza ai malati».

L’anno scorso sono state quasi ottanta le imbarcazioni che hanno partecipato alla veleggiata, più di seicento le persone a bordo. L’evento è promosso da Avas, che raccoglie armatori regatanti, e Salute donna, associazione che riunisce pazienti oncologiche e professionisti sanitari. Sottolinea Rita Grazietti, anche lei una delle registe di Sail for women. «Oltre alla manifestazione di domenica, venerdì 29 e sabato 30 sul lungomare Su Siccu a Cagliari sarà realizzato anche quest’anno il Villaggio della salute, con infopoint dedicati alle visite di prevenzione, alle campagne di screening e di supporto. Come paziente posso testimoniare l’importanza delle visite di prevenzione: questa consapevolezza mi ha consentito, undici anni fa, di scoprire un tumore in fase molto precoce e di avere un percorso di cure più lieve».

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