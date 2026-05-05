Sagra del Pilau, ultimi preparativi 

Comincia il conto alla rovescia per il Pilau International Fest 2026, in programma a Calasetta dal 15 al 17 maggio. Tre giornate all’insegna del gusto, della tradizione e dello spettacolo, con il Pilau protagonista assoluto tra cucina dal vivo, musica e intrattenimento. Cuore dell’evento sarà la centralissima Piazza Belly, che nelle giornate del 16 e 17 maggio ospiterà gli show cooking, in programma dalla mattina fino al tardo pomeriggio, con quattro chef chiamati a reinterpretare i sapori locali tra fregula e granseola. A fare gli onori di casa sarà Pier Paolo Argiolu, volto noto e amatissimo, affiancato da Carolina Rossino, Simona Deschino e Carlo Biggio, per un confronto tra esperienze, stili e visioni della cucina contemporanea. Non mancherà la musica: il 16 maggio spazio agli of New Trolls con Nico Di Palo e Gianni Belleno. Un evento che unisce identità e creatività, coinvolgendo tutte le associazioni del paese, pubblico e appassionati.

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