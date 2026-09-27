SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’iniziativa.
28 settembre 2026 alle 00:40

Sacchetti parla  e incanta quartu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal parquet alle scelte della vita. Meo Sacchetti, ex commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore della Dinamo, è stato l’ospite d’eccezione al PalaSant’Elena di Quartu nell’appuntamento conclusivo di “Simultaneous Care 2026”, progetto formativo organizzato dal dottor Giorgio Astara.
Davanti agli atleti del settore giovanile della Ferrini, Sacchetti ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera, soffermandosi sull’importanza delle buone scelte, nello sport come nella vita. Tra gli aneddoti più curiosi quello sul provino sostenuto da giovane con l’Olimpia Milano: Sandro Gamba lo bocciò, giudicandolo un buon giocatore di Serie B ma non adatto alla sua squadra. Qualche anno più tardi i due si ritrovarono in Nazionale e conquistarono insieme l’argento alle Olimpiadi di Mosca ’80. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, anche Ip frena i prezzi Meloni: «Sosterremo le famiglie»

Da oggi la compagnia petrolifera applicherà un tetto ai listini come Eni 
politica

Legge elettorale, ultimo sprint con l’incognita del voto finale

Il centrodestra cerca di blindare la riforma dai franchi tiratori 
Torino

Investe il figlio dell’ex compagno e fugge

Arrestata una 24enne. Il bimbo, 5 anni, ha gravi traumi ma se la caverà 
Il reportage.

Molentargius, l’estate continua

Tra turisti a caccia di fenicotteri e il fiume giallo della “Camminata del cuore” 
Alessandra Ragas