Sacchetti parla  e incanta quartu 

Dal parquet alle scelte della vita. Meo Sacchetti, ex commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore della Dinamo, è stato l’ospite d’eccezione al PalaSant’Elena di Quartu nell’appuntamento conclusivo di “Simultaneous Care 2026”, progetto formativo organizzato dal dottor Giorgio Astara.

Davanti agli atleti del settore giovanile della Ferrini, Sacchetti ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera, soffermandosi sull’importanza delle buone scelte, nello sport come nella vita. Tra gli aneddoti più curiosi quello sul provino sostenuto da giovane con l’Olimpia Milano: Sandro Gamba lo bocciò, giudicandolo un buon giocatore di Serie B ma non adatto alla sua squadra. Qualche anno più tardi i due si ritrovarono in Nazionale e conquistarono insieme l’argento alle Olimpiadi di Mosca ’80. ( ro.r. )

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