Sa Murra, il giorno del campionato regionale 

A Urzulei è partito il conto alla rovescia per il Campionato Sardo di Morra, in programma il 29 agosto. La manifestazione negli anni è diventata uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di sa murra. Gioco antico basato su intuito, rapidità, capacità di calcolo e prontezza di riflessi. «Arrivare alla 27ª edizione del Campionato Sardo è una grande soddisfazione – afferma il presidente dell’associazione organizzatrice, Fabrizio Vella –. Quando abbiamo iniziato questo percorso, l’obiettivo era quello di restituire alla morra la dignità e il valore che merita e di fare in modo che non fosse considerata semplicemente un passatempo, ma una delle tante espressioni della nostra cultura e della nostra identità». Il Campionato Sardo rappresenta anche un importante momento di promozione per tutto il territorio. «Urzulei è diventata negli anni una casa naturale per la morra sarda – sottolinea Vella – abbiamo costruito una storia che vogliamo continuare a tramandare. Uno degli obbiettivi che da anni stiamo perseguendo con la raccolta di diverso materiale, è la realizzazione del museo internazionale della morra». Le iscrizioni saranno aperte dalle 19 nella piazza Funtana Bècia. In contemporanea al campionato l’artista Bruno Pisu realizzerà un murale che arricchirà il percorso artistico Memòria e Identidade.

RIPRODUZIONE RISERVATA