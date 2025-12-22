VaiOnline
Rubano in chiesa i soldi per i poveri 

Sono entrati sapendo dove fossero i soldi, li hanno intascati e sono scappati. Il colpo è stato messo a segno sabato sera nella chiesa di San Pietro Apostolo a Solarussa. Un bottino di mille euro che serviva in parte per aiutare i più bisognosi e in parte per pagare le bollette dei beni ecclesiastici del paese.

Ed è proprio la finalità, il periodo natalizio in cui il colpo è stato messo a segno e la bontà del parroco, don Mariano Pili, a lasciare sgomento il paese. «C’è un profondo dispiacere per questo furto soprattutto perché colpisce il parroco che è estremamente sensibile e molto vicino alle persone più bisognose – commenta il sindaco, Mario Tendas – Quel che è stato rubato sarebbe andato, come è solito fare don Pili, in larga parte per i più deboli, per far trascorrere loro un piacevole Natale. È stato commesso un gesto davvero da condannare».

