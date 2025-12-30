Ruba un tablet, 35enne denunciato 

Aveva rotto il vetro laterale di un’auto in sosta per rubare un tablet. L’autore del furto, avvenuto in viale Trento, si è rivelato essere un uomo, un cittadino straniero di 35 anni, fermato dalla polizia locale in piazza del Carmine. L’intervento è avvenuto dopo la segnalazione e la denuncia della proprietaria del veicolo danneggiato.

Gli agenti, aiutati anche dal tracciamento della posizione del dispositivo, sono così riusciti ad individuare l’uomo che si allontanava in modo sospetto verso via Sassari con una borsa da palestra.

Al suo interno, è stato ritrovato sia il tablet rubato (restituito alla legittima proprietaria) sia altri beni dei quali non era in grado di indicare la provenienza. Ricostruita la vicenda, il 35enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

