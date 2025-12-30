Rossoblù, San Silvestro di lavoro 

Si lavora anche l’ultimo giorno dell’anno, per arrivare al meglio alla sfida di venerdì sera con il Milan alla Unipol Domus (ore 20.45). Per la mattinata di oggi è prevista una nuova seduta di allenamento. Giusto il tempo di un piccolo brindisi e poi di nuovo in campo, domani pomeriggio, per la consueta rifinitura pre-gara. Ieri la squadra di Fabio Pisacane si è allenata al Crai Sport Center, alternando palestra e campo. Il gruppo ha svolto esercitazioni tecniche e un mini-torneo a più squadre. Il tecnico napoletano potrà contare su Rodriguez e Mina che hanno smaltito completamente l’influenza. Ancora indisponibile Zé Pedro, che sta seguendo un percorso personalizzato. Intanto, la Domus registra il tutto esaurito per la partita contro il Milan, con la vendita dei tagliandi chiusa con due giorni di anticipo.

Arbitra Abisso

Cagliari-Milan sarà diretta da Rosario Abisso. Non è una novità per il fischietto palermitano, che ha già arbitrato questo confronto in quattro occasioni. Tra i precedenti anche l’ultima gara giocata allo stadio Sant’Elia, dove il Cagliari sconfisse il Diavolo per 2-1 nella stagione 2016/17, proprio con gol decisivo di Pisacane. Una curiosità: Daniele Doveri, l’arbitro di Torino-Cagliari che non ha fischiato il rigore su Idrissi, è stato designato al Var per Juventus-Lecce, dove dirigerà Giuseppe Collu.

