Nurachi
18 gennaio 2026 alle 01:11

Rosa Erdas spegne 105 candeline 

«Come ha fatto ad arrivare a questa età? Forse perché ha sempre affrontato i problemi con positività, senza mai disperarsi». Con un pizzico di emozione, Paola Vacca parla di sua nonna, Rosa Erdas, che ha compiuto 105 anni e vive con la figlia a Nurachi. Circondata dall'affetto della sua famiglia, ha festeggiato questo importante traguardo. «È in buona salute anche se ovviamente l'età si fa sentire», racconta la nipote. Rosa Erdas, originaria di Cabras, è rimasta vedova nel 1995. Dal matrimonio con Salvatore Pisanu sono nati due figli: Ezio e Licia. Ha trascorso l'infanzia girando per la Sardegna. Suo padre, Giovanni Erdas, era un guardiano dei fari. «Mia nonna ha abitato per molti anni anche al faro di San Giovanni di Sinis - racconta Paola Vacca – e ha iniziato a studiare lì. Amava leggere di tutto, documentarsi e conoscere. Aveva imparato persino a usare il telegrafo e, grazie a questa sua attitudine, era stata assunta alle Poste di Cabras. Ha iniziato come impiegata e ha concluso la da come direttrice a Nurachi». ( s. c. )

