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Maracalagonis.
10 settembre 2026 alle 00:20

Rogo nel parcheggio, distrutta un’auto 

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Momenti di paura, ieri pomeriggio vicino alla spiaggia di Cannesisa a Torre delle Stelle, in territorio di Maracalagonis, per un incendio che ha distrutto un’auto che era stata parcheggiata nello sterrato di un’area demaniale. Le fiamme dopo aver avvolto in pochi secondi il veicolo, si sono propagate alla vicina vegetazione, coinvolgendo alcuni arbusti e una grossa palma. Lingue di fuoco altissime si sono viste a grande distanza. Dopo la segnalazione, immediato l’intervento di una squadra della centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari che hanno lavorato per spegnere il rogo. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, avviando poi gli accertamenti per stabilire le cause dell’innesco delle fiamme. In merito non sono trapelate indiscrezioni. ( ant.ser. )

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