Roghi causati dalle linee elettriche, tre filoni d’inchiesta 

Nuova inchiesta della Forestale su un incendio scoppiato nelle campagne di Olbia lo scorso sette agosto, l’ipotesi è quella di un rogo partito da una linea elettrica. È uno dei tre filoni della maxi indagine dell’Ispettorato di Tempio sull’ipotesi di guasti alle linee elettriche come causa di incendi. I magistrati della procura gallurese hanno già ricevuto le prime informative del personale specializzato del Corpo forestale. Oltre al rogo nelle campagne di Olbia, il lavoro della polizia giudiziaria riguarda gli episodi del 13 luglio a Monti Russu, nel litorale di Aglientu e del 6 agosto lungo la strada che collega Luras con la statale Tempio-Palau.

Stando alle prime ipotesi, da verificare, i punti di insorgenza dei roghi al centro della maxi inchiesta sono stati individuati in prossimità di pali o linee elettriche di media e alta tensione. A Monti Russu, la Forestale ha provveduto a sequestrare e a sottoporre ai primi accertamenti tecnici una parte di un palo posizionato nelle vicinanze di un villaggio turistico. Il personale dell’Ispettorato forestale di Tempio ha effettuato numerosi sopralluoghi anche nel territorio di Olbia. Le linee elettriche sono a ridosso di strade provinciali e statali, si tratta di impianti che Enel sostiene, e ha sempre sostenuto, di avere sottoposto a interventi continui di manutenzione e pulizia.

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