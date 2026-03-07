Rodriguez ammette: Como, tanta qualità  

«Una buona partita, la nostra. E io sto ancora vivendo il mio periodo di adattamento». Nonostante la sconfitta, Juan Rodriguez ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto, tornando ai livelli che aveva fatto intravedere nelle prime uscite dopo l’esordio in Serie A. Qualche partita sottotono, soprattutto all’inizio del nuovo anno, non aveva sollevato particolari dubbi sullo spessore di un giovane prospetto che è destinato a far parlare di sé. «Abbiamo giocato un’ottima partita, contro una squadra molto forte», spiega il difensore, «il Cagliari, a mio avviso, ha fatto comunque una buona prestazione. Il Como ha dei giocatori forti e di grande qualità».

Rodriguez ammette che gli avversari erano superiori al Cagliari: «Il secondo gol evidenzia la differenza che c’era tra le due squadre. Ma abbiamo giocato una grande partita, sotto tutti i punti di vista». Si è distinto, soprattutto nel primo tempo, per alcune chiusure provvidenziali contro Nico Paz e il centravanti Douvikas. Non è un caso, infatti, che il Cagliari abbia incassato soltanto un tiro, quello del vantaggio di Baturina.

Obiettivi

L’obiettivo, per Rodriguez, è cercare di giocare con più frequenza e accumulare esperienza gara dopo gara, per ritagliarsi uno spazio da protagonista in questa squadra. «Vengo da un Paese dove non si gioca a ritmi così alti. Sto cercando di allenarmi con costanza e di apprendere il più possibile di partita in partita».

Sono tanti gli aspetti su cui il giocatore deve ancora maturare per poter diventare un vero pilastro della retroguardia: «Dove dovrei migliorare? Devo crescere soprattutto sotto l’aspetto fisico. Ma anche da un punto di vista tattico». E poi una riflessione su una realtà, quella della Serie A, assai diversa rispetto alla sua nazione. «Il campionato in Uruguay è molto differente da quello italiano, soprattutto per la tattica». (a.mat.)

