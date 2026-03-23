Rocco Hunt sarà tra i super ospiti del Girotonno 2026 

Rocco Hunt sarà in concerto a Carloforte per il Girotonno sabato 30 maggio. Il cantante rappresenta un mix di rap, pop e sonorità mediterranee con uno stile originale e una grande energia che coinvolge il pubblico durante i concerti. Rocco Hunt, che ha raccolto diversi riconoscimenti a livello nazionale e recentemente ha preso parte a The Voice of Italy in Tv, animerà con la sua musica la serata di punta del Girotonno.

Anche quest’anno la rassegna sarà composta da un pre-event, dal 23 al 28 maggio, e dall’evento principale dal 29 maggio al 2 giugno. Hunt è il primo dei nomi svelati dall’organizzazione tra gli artisti che si esibiranno, in spettacoli gratuiti, nelle serate del Girotonno. Oltre alla musica e all’intrattenimento, che richiamano sempre tanti visitatori sull’isola, il piatto forte della rassegna è il gusto, la cucina del tonno declinato nei sapori e nelle tradizioni internazionali della Tuna Competition, una gara che vede protagonisti chef in arrivo da diverse parti del mondo. E ancora, molto successo riscuotono le degustazioni di tonno rosso. Legato al Girotonno, nei giorni scorsi è partito il contest on line Tonnare in Famiglia che mette in palio una vacanza a Carloforte nei giorni dell’evento. L’organizzazione è già all’opera e promette un programma ricchissimo: «Rocco Hunt sarà protagonista di un concerto esclusivo all’interno della suggestiva cornice della rassegna carlofortina – si legge in una nota del Girotonno – con un repertorio che include alcuni dei suoi più grandi successi come Nu Juorno Buono, Ti volevo dedicare (cantata con J Ax), Oh Ma, Caramello (cantata con Elettra Lamborghini».

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