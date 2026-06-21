Risse e malori, la movida rovinata dall’alcol 

È un copione che si ripete pressoché ogni fine settimane, quando la movida affolla le strade e i locali di Stampace o del quartiere Marina. L’alcol che scorre a fiumi, ma in qualche caso anche altre sostanza, diventa il combustibile per risse o la causa di malori imporvisi, con ragazzini anche giovanissimi ricoverati in stato do pre-coma etilico. Sabato sera, ad esempio, il sangue ha macchiato le scalinate della piazzetta che circonda la chiesa di Sant’Eulalia a seguito di una rissa dall’alto tenore alcolico, mentre in un’altra scalinata, quella di Sant’Anna, una ragazzina ha perso conoscenza ed è crollata sui gradoni della prima rampa, sotto gli occhi increduli degli amici che hanno provato a rianimarla.

Notte di soccorsi

I sanitari del 118 chiamati hanno dovuto fare gli straordinari sabato sera, e poi anche durante la notte, con vari interventi nelle vie del centro per soccorrere giovani colpiti da malori legati all’abuso di alcolici e superalcolici. È documentato da un video che sta circolando sui social l’improvviso malore di una ragazzina che, di punto in bianco, si è accasciata e ha perso i sensi sabato notte nelle scalinate di Sant’Anna. La si vede riversa nel gradone, con alcuni amici che provano a rianimarla o a farle aria con un ventaglio. Alla fine la paura ha preso il sopravvento e, temendo che fosse entrata in coma, qualcuno ha chiamato il 118 che è arrivato in pochissimi minuti, visto che c’era un’ambulanza proprio in piazza Yenne. La giovane è stata issata nella barella e coperta dal telo termico, poi è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso. Uno scenario simile a quello accaduto anche a notte fonda, quando è stato soccorso un ragazzo in via Mameli: l’hanno trovato privo di sensi con la schiena appoggiata ad un muro, ma non rispondeva ad alcun sollecito.

Sangue nei gradini

Poche ore prima, nel rione Marina, è scoppiata una violenta rissa tra giovanissimi (si parla anche di minorenni) davanti alla chiesa di Sant’Eulalia, mentre all’interno dell’edificio di culto si teneva un concerto. Stando al racconto dei presenti, che hanno anche chiamato le forze dell’ordine, il gruppetto di ragazzi – già sotto l’effetto dell’alcol – avrebbe prima disturbato alcune persone che stavano andando a sentire il concerto, poi all’improvviso sarebbe scoppiata la rabbia con un violento pestaggio. All’arrivo degli agenti della Polizia Locale, però, c’era rimasto solo il sangue a imbrattare gli scalini. Oramai da settimane i residenti lamentano la presenza di ragazzini che stazionano in piazza bevendo birra e superalcolici, ma è stato segnalato anche lo spaccio di cocaina.

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