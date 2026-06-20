Riscatto Ancelotti Il Brasile piega Haiti con 3 reti in 45’ 

Basta un tempo al Brasile per avere la meglio su Haiti: il 3-0 di Filadelfia permette alla Seleção di sbloccarsi e a Carlo Ancelotti di cominciare a mettere da parte molte delle critiche che hanno accompagnato questo inizio dei Mondiali.

Il ct italiano cambia rispetto all’esordio col Marocco: fuori i deludenti Ibañez e Igor Thiago, dentro l’ex Juve Danilo e Cunha. Proprio quest’ultimo apre le marcature al 23’ con un po’ di fortuna, perché su un rimpallo Delcroix gli calcia addosso e la palla entra. Da lì è tutto in discesa, con lo stesso Cunha che fa doppietta al 36’ con un mancino sul primo palo su assist di Vinícius Júnior. Che, a sua volta, firma il 3-0 prima dell’intervallo (48’) lanciato in profondità a sinistra.

Per il Brasile quasi solo notizie positive: l’unica negativa è rappresentata dall’infortunio di Raphinha, con l’asso del Barcellona costretto a uscire al 40’. La prima diagnosi parla di un problema al bicipite femorale della coscia destra, che dovrà essere rivalutato anche perché c’è il rischio che si tratti di una ricaduta. Ma, contro la Scozia per l’ultima giornata della fase a gironi, Ancelotti dovrebbe poter riavere almeno a disposizione Neymar, che continua le terapie per recuperare dal suo infortunio.

Tutto in avvio

In testa al Gruppo C, con 4 punti, assieme al Brasile c’è il Marocco. Un tiro potente da posizione defilata al 2’ di Saibari, a segno per la seconda partita consecutiva, permette alla nazionale africana di battere 0-1 la Scozia. Da segnalare i fischi del pubblico di Boston per Hakimi, avantieri rinviato a giudizio in Francia con l’accusa di stupro. (r.sp.)

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