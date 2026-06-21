Rinviata la Festa della musica «Niente patrocinio dal Comune» 

Festa della Musica rinviata a Sestu. L’associazione Mediteuropa, con un breve comunicato sui social, ha dichiarato: «Ci duole comunicare che l’ottava edizione della Festa della Musica, a causa del mancato patrocinio del Comune di Sestu, è stata annullata. Probabilmente sarà recuperata tra settembre e ottobre».Ed è scoppiata la polemica nel profilo Facebook di Pierpaolo Meloni, direttore della rassegna. «Alla giunta era stato vietato di approvare atti discrezionali durante l’ultimo periodo del mandato, anche a causa di numerose segnalazioni dell’opposizione ai vari organismi istituzionali, per inibire il nostro operato. La manifestazione si potrebbe tenere anche senza patrocinio», ha affermato l’ex assessore Matteo Taccori.«Da anni chiediamo il sostegno e il contributo dell’amministrazione, per questo, per regolamento serve il patrocinio», ha ribattuto Meloni, «questa sembra quasi una vendetta contro l’opposizione».

È intervenuta anche Valentina Meloni, consigliera dell’opposizione, che si è rivolta a Taccori: «La concessione del gratuito patrocinio è di competenza esclusiva della giunta, non riguarda il Consiglio. Inoltre i consiglieri, campagna elettorale o no, non hanno alcun potere di vietare o di obbligare». Nelle edizioni passate la festa prevedeva le esibizioni delle scuole di musica locali, richiamando sempre un vasto pubblico. ( g.l.p. )

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