VaiOnline
Sestu.
22 giugno 2026 alle 00:36

Rinviata la Festa della musica «Niente patrocinio dal Comune» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Festa della Musica rinviata a Sestu. L’associazione Mediteuropa, con un breve comunicato sui social, ha dichiarato: «Ci duole comunicare che l’ottava edizione della Festa della Musica, a causa del mancato patrocinio del Comune di Sestu, è stata annullata. Probabilmente sarà recuperata tra settembre e ottobre».Ed è scoppiata la polemica nel profilo Facebook di Pierpaolo Meloni, direttore della rassegna. «Alla giunta era stato vietato di approvare atti discrezionali durante l’ultimo periodo del mandato, anche a causa di numerose segnalazioni dell’opposizione ai vari organismi istituzionali, per inibire il nostro operato. La manifestazione si potrebbe tenere anche senza patrocinio», ha affermato l’ex assessore Matteo Taccori.«Da anni chiediamo il sostegno e il contributo dell’amministrazione, per questo, per regolamento serve il patrocinio», ha ribattuto Meloni, «questa sembra quasi una vendetta contro l’opposizione».

È intervenuta anche Valentina Meloni, consigliera dell’opposizione, che si è rivolta a Taccori: «La concessione del gratuito patrocinio è di competenza esclusiva della giunta, non riguarda il Consiglio. Inoltre i consiglieri, campagna elettorale o no, non hanno alcun potere di vietare o di obbligare». Nelle edizioni passate la festa prevedeva le esibizioni delle scuole di musica locali, richiamando sempre un vasto pubblico. ( g.l.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

«A fine anni Novanta il problema era far capire alle compagnie che non ci avrebbero rimesso. Oggi basterebbe bandire la gara»

«La legge contro il caro-merci c’è da 25 anni»

Attili, padre della continuità territoriale: i decreti sono del 2001, è un problema di incapacità politica 
Celestino Tabasso
Incidente in mare

Fiamme sulla nave, scontro sulla sicurezza

La Cgil: «Più controlli sui mezzi datati». L’Allegra parte con 3 ore di ritardo 
Mariangela Pala
Meteo

Il caldo non dà tregua Temperature elevate per tutta la settimana

In Sardegna inizio estate rovente Picchi di 40 gradi nelle aree interne  
Roberto Carta
Capoterra.

Serre distrutte, case evacuate

Angelo Cucca
A Ittiri. Un’altra denuncia indica sei monumenti insidiati dalle pale

Nuovi esposti anti turbine «Minaccia per la viabilità»

Alessandra Carta
Governo

Meloni, bagno di folla tra gli alpini

A sorpresa al raduno in Friuli: «Un po’ di sano orgoglio nazionale» 
Milano

Auto cade nel canale, morti tre giovani

A bordo erano in nove, arrestato il conducente 19enne positivo all’alcol test 
Il vertice

Trump minaccia, gelo sui negoziati

«Aprite Hormuz o non avrete più un Paese», ma l’Iran continua a trattare 