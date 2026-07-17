Rimpatriato il rapinatore algerino 

Sputò verso la consigliera comunale Bastianella Buffoni intervenuta per richiamarlo, nel giro di poche settimane aggredì e rapinò due donne e fu tra i protagonisti della violenta rissa scoppiata all’ExMè, nel cuore della movida nuorese, episodio che gli costò il Daspo urbano. Si chiude con il rimpatrio in Algeria la vicenda di Hamoudu Oussama, 21enne algerino, espulso dall’Italia in esecuzione del decreto firmato dal prefetto di Nuoro. Il provvedimento è stato eseguito dall’ufficio Immigrazione della Questura di Nuoro, che ha accompagnato il giovane all’aeroporto di Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo per l’Algeria. Entrato irregolarmente in Italia nel 2020, Oussama era gravato da numerosi precedenti per porto di armi e oggetti atti a offendere, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e rapina. Il suo nome era finito più volte al centro delle cronache cittadine. Il 4 febbraio era stato denunciato per la brutale aggressione e la rapina ai danni di una donna in via Gramsci, dopo una lite per futili motivi, l’avrebbe colpita con calci e pugni al corpo e alla testa, strappandole la borsa per prendersi un pacchetto di sigarette. La vittima era finita in ospedale con un sospetto trauma cranico e abrasioni. Poche settimane prima, il 13 dicembre, era stato accusato di aver aggredito un’altra donna in un circolo di via San Martino. In una rissa all’ExMè, avebbe estratto un coltello. (

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