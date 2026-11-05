Riflettori sull’olio d’oliva, comparto da 50 milioni 

L'oro giallo-verde del Nord Sardegna, che da solo produce fra il 35% e il 50% dell' olio isolano, come nell'ultimo anno. Ecco perché nasce a Sassari la manifestazione “Oro di Oliva”, che dal 13 al 15 novembre proporrà incontri e tavole rotonde sul comparto che nell'isola vale quasi 50 milioni di euro e presenta dati in controtendenza rispetto alla Penisola, che è in crisi. In Sardegna sono 40.700 gli ettari investiti a oliveto, ma l'idea è quella di ampliare la superficie, attirando anche i giovani. All'Ex-Ma.Ter di via Zanfarino, ribattezzato per l'occasione “Cittadella dell'olio” ci sarà spazio anche a degustazioni, show cooking, talk per le scuole e masterclass.

Ricco il programma approntato da Camera di Commercio del Nord Sardegna, Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna, Fondazione ITS e Accademia di Belle Arti, con il coordinamento organizzativo di Confcommercio Nord Sardegna e Terservizi. Il via venerdì 13 novembre nella Camera di Commercio di via Roma alla presenza del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura Giacomo La Pietra. Durante la tre giorni si parlerà del comparto oleario come leva di sviluppo territoriale, della Regione Sardegna e il mercato internazionale. Da seguire anche l'incontro “L'olio di oliva racconta Sassari e il suo territorio”. (g.m.)

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