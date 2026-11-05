SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’evento.
06 novembre 2026 alle 00:25

Riflettori sull’olio d’oliva, comparto da 50 milioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'oro giallo-verde del Nord Sardegna, che da solo produce fra il 35% e il 50% dell' olio isolano, come nell'ultimo anno. Ecco perché nasce a Sassari la manifestazione “Oro di Oliva”, che dal 13 al 15 novembre proporrà incontri e tavole rotonde sul comparto che nell'isola vale quasi 50 milioni di euro e presenta dati in controtendenza rispetto alla Penisola, che è in crisi. In Sardegna sono 40.700 gli ettari investiti a oliveto, ma l'idea è quella di ampliare la superficie, attirando anche i giovani. All'Ex-Ma.Ter di via Zanfarino, ribattezzato per l'occasione “Cittadella dell'olio” ci sarà spazio anche a degustazioni, show cooking, talk per le scuole e masterclass.

Ricco il programma approntato da Camera di Commercio del Nord Sardegna, Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna, Fondazione ITS e Accademia di Belle Arti, con il coordinamento organizzativo di Confcommercio Nord Sardegna e Terservizi. Il via venerdì 13 novembre nella Camera di Commercio di via Roma alla presenza del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura Giacomo La Pietra. Durante la tre giorni si parlerà del comparto oleario come leva di sviluppo territoriale, della Regione Sardegna e il mercato internazionale. Da seguire anche l'incontro “L'olio di oliva racconta Sassari e il suo territorio”. (g.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia