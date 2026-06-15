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Is Meris
16 giugno 2026 alle 00:41

Rifiuti e incuria lungo la strada per il nuraghe 

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Proteste nella zona di Is Meris, lungo il litorale, dove la stradina di accesso al nuraghe e ad alcune postazioni belliche della seconda guerra mondiale è in condizioni critiche. Chi la percorre deve infatti passare in mezzo ad erbacce e spazzatura. A denunciare la situazione sono alcuni residenti. Tra questi c’è Salvatore Perra: «Di recente c’erano degli operai che hanno tagliato l’erba ma soltanto al centro – dice –. A lati è ancora pieno di sterpaglie e poi ci sono buste di spazzatura e rifiuti vari. La strada che porta a un nuraghe così importante dovrebbe avere un trattamento migliore». Il problema degli sfalci è comune a molte zone della città dove le erbacce crescono nei terreni creando un grande pericolo per gli incendi. Il 2 giugno scorso è scaduta l’ordinanza che imponeva ai privati le bonifiche e anche la Città Metropolitana aveva dato il via agli sfalci ai bordi delle strade provinciali.

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