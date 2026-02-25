Ricco bottino per le ginnaste della Kinesis Cam 

Grandi emozioni e ottimi risultati per le atlete della ginnastica artistica dell’ASD Kinesis Cam di Tortolì, che si sono fatte valere ai campionati regionali Fgi a Sassari. Le ginnaste sono tornate a casa con un ricco bottino di medaglie, partecipando all’importante appuntamento sportivo con sei squadre impegnate nei campionati LA3 Base, LA Base e LA Avanzato, nelle categorie Allieve e Giovanissime. Ecco i piazzamenti. Medaglia d’argento per la squadra composta da Martina Mereu, Rebecca Nannini, Rebecca Pisano e Altea Rubiu nella categoria LA3 Base. Medaglia di bronzo per Lucrezia Demuru, Martina Demuru, Sophia Pellegrino ed Elisa Pilia. Le giovanissime della LA Base Carola Canu, Giada Cavalliere, Eleonora Chessa, Magda Devigus e Ceselia Viola si sono aggiudicate la medaglia d’argento. Nel LA Avanzato, le Allieve Alice Mereu, Jacqueline Moretti, Sofia Gessa e Ambra Betti hanno conquistato il bronzo al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico. Nella categoria LA Base, la squadra formata da Gaia Lo Giudice, Asia Loi, Alice Piroddi e Alice Suella ha ottenuto la medaglia d’argento. A salire sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’oro, sono state Gaia Altieri, Michela Dore, Maia Mameli e Syria Puddu.

