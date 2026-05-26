Ricci e Tetti d’accordo: dobbiamo rilanciare il museo dell’Emigrazione 

Una corsa a due per indossare la fascia tricolore ad Asuni. Alle elezioni amministrative del 7-8 giugno sono in lizza le liste “Asuni prima di tutto”, guidata da Alessandro Tetti, e “Asuni: comunità, sviluppo, territorio”, capeggiata da Oreste Pilade Veniero Ricci.

Comunità, sviluppo

Il gruppo capeggiato da Oreste Pilade Venerio Ricci basa la campagna elettorale partendo da una domanda: «Le opere realizzate hanno davvero migliorato la vita delle persone? In questi anni abbiamo visto alcuni interventi di valore per la comunità, e questo va riconosciuto con onestà, ma anche molte opportunità ignorate, lasciate a metà o non pienamente sviluppate e soprattutto la sensazione diffusa che la vita quotidiana del paese non sia cambiata». Da qui un programma che mette al centro anziani, comunità, ruralità, ambiente e partecipazione. «Tra le priorità - evidenzia Ricci - spazi di socialità per gli anziani, manutenzione programmata delle strade rurali, sistemi di accumulo idrico, valorizzazione dei boschi e dei percorsi naturalistici, recupero del centro storico e rilancio del museo dell’Emigrazione». Ampio spazio anche alla partecipazione civica, con il rafforzamento delle attività comunitarie, della Consulta Giovanile e delle iniziative culturali.

Asuni prima di tutto

«Credo in una politica fatta di ascolto, presenza e azioni concrete – afferma Tetti - lontana dagli slogan e vicina ai bisogni reali delle famiglie e della comunità. L’obiettivo è trasformare Asuni in un modello di innovazione, coesione sociale e benessere, attraverso interventi realizzabili nel rispetto delle risorse disponibili». Il programma della lista “Asuni prima di tutto” si sviluppa su più assi: cultura, turismo, opere pubbliche, ambiente e servizi alla comunità. Tra le proposte il potenziamento del punto di fruizione dell’Università di Cagliari, lo sviluppo dell’Asuni lab, il rilancio del museo dell’Emigrazione, la valorizzazione dell’Asuni Film festival e delle feste tradizionali. Sul fronte turistico, priorità al completamento del Bike park, della struttura ricettiva comunale, del ponte tibetano in collaborazione con Samugheo e la riqualificazione di aree verdi. In ambito infrastrutturale, previsti interventi su marciapiedi, illuminazione, strade rurali. ( s. c. )

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