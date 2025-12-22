Ribaltone al Villasimius 

La comunicazione ufficiale arriva ieri notte: il Villasimius esonera l’allenatore Prastaro dopo gli ultimi deludenti risultati e ora cerca il sostituto. Due i papabili: Sebastiano Pinna e Michele Filippi. Le voci su un possibile ribaltone si inseguivano da due giorni, il tecnico paga un ruolino ritenuto evidentemente non adeguato alla rosa in un campionato di Eccellenza sinora avvincente, con tre formazioni campioni d’inverno (Iglesias, Ilvamaddalena e Nuorese) e una classifica cortissima: le prime sette squadre sono racchiuse in appena tre punti. Un torneo di fatto diviso in due tronconi, con Carbonia e Calangianus a fare da cerniera e le ultime sette formazioni separate da otto punti. I sarrabesi sono più lontani, a 16.

Il torneo

Ogni giornata può ribaltare gli equilibri di un campionato livellato. È durata poco l’avventura solitaria in vetta dell’Ilva, fermata sabato scorso da un brillante Carbonia. La squadra di Sandro Acciaro è stata così raggiunta da minerari e barbaricini, questi ultimi protagonisti della quarta vittoria consecutiva al “Frogheri” ai danni del Sant’Elena fanalino di coda ma reduce dal precedente pareggio contro il Tempio.

In calo

Proprio i galletti dopo diverse giornate al comando sono scivolati al quarto posto, comunque a una sola lunghezza dal terzetto di testa. Negli ultimi tre turni hanno raccolto appena due punti e sabato sono stati battuti in casa dal Tortolì.

Non ne ha approfittato neppure l’Atletico Uri di Massimiliano Paba, sconfitto dal Santa Teresa: con una vittoria i giallorossi sarebbero balzati in vetta ma sono tornati dalla trasferta a mani vuote.

In corsa

Fuori dalla zona playoff, ma a soli tre punti dalla leadership, c’è la coppia formata da Lanusei e Ossese. Gli ogliastrini dell’allenatore Alberto Piras si sono rilanciati grazie all’importante successo colto contro la Ferrini Cagliari.

Gli uomini del tecnico Carlo Cotroneo, ancora imbattuti, hanno invece collezionato il decimo pareggio stagionale, raggiunti in pieno recupero da un Calangianus che appare in netta ripresa.

Retrovie

È bagarre anche nella parte bassa della classifica. Sorridono Tortolì, Taloro e Santa Teresa vittoriosi rispettivamente contro Tempio, Buddusò e Atletico Uri. Sconfitte, infine, per Ferrini, Buddusò e Sant’Elena, formazioni vive e che si presenteranno al girone di ritorno agguerrite.

Il campionato riprenderà il 4 gennaio con sfide di alta quota: Ossese-Ilvamaddalena e Lanusei-Atletico Uri.

