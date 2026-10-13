Riapre l’area cani di piazza Maxia, chiude il giardino di via Grandi 

Riapre l’area cani di piazza Maxia, chiude temporaneamente uno spazio verde nel quartiere di Fonsarda. Due interventi del Comune di Cagliari, entrambi legati alla sicurezza dei cittadini.

Da ieri è nuovamente accessibile l’area riservata agli amici a quattro zampe all’incrocio tra via Scano, via della Pineta e via Pessina, nel quartiere di Monte Urpinu. Lo spazio era stato chiuso dopo un incidente stradale che aveva provocato danni tali da impedire l’ingresso in condizioni di sicurezza. Completati i lavori di ripristino, i proprietari dei cani possono tornare a utilizzare l’area.

Situazione diversa a Fonsarda, dove durante gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato scoperto un nido di insetti nello spazio compreso tra via Grandi e via Castiglione. Per evitare rischi ai frequentatori, il Comune ha disposto la chiusura temporanea dell’area.

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica ha immediatamente informato il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana, al quale spetterà effettuare le verifiche e valutare gli eventuali interventi di rimozione o messa in sicurezza. Non è stata ancora comunicata una data per la riapertura, che avverrà soltanto dopo il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

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