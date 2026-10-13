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14 ottobre 2026 alle 00:08

Riapre l’area cani di piazza Maxia, chiude il giardino di via Grandi 

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Riapre l’area cani di piazza Maxia, chiude temporaneamente uno spazio verde nel quartiere di Fonsarda. Due interventi del Comune di Cagliari, entrambi legati alla sicurezza dei cittadini.

Da ieri è nuovamente accessibile l’area riservata agli amici a quattro zampe all’incrocio tra via Scano, via della Pineta e via Pessina, nel quartiere di Monte Urpinu. Lo spazio era stato chiuso dopo un incidente stradale che aveva provocato danni tali da impedire l’ingresso in condizioni di sicurezza. Completati i lavori di ripristino, i proprietari dei cani possono tornare a utilizzare l’area.

Situazione diversa a Fonsarda, dove durante gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato scoperto un nido di insetti nello spazio compreso tra via Grandi e via Castiglione. Per evitare rischi ai frequentatori, il Comune ha disposto la chiusura temporanea dell’area.

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica ha immediatamente informato il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana, al quale spetterà effettuare le verifiche e valutare gli eventuali interventi di rimozione o messa in sicurezza. Non è stata ancora comunicata una data per la riapertura, che avverrà soltanto dopo il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

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