SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Le testimonianze.
14 ottobre 2026 alle 00:10

«Prima di utilizzare il trattore ci pensiamo due volte» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il prezzo del gasolio continua a frenare l’attività nelle campagne in attesa dei ristori promessi da Regione e Governo. Giorgio Demurtas, titolare di un’azienda zootecnica nel territorio di Muravera, disegna un quadro non certo consolante e chiede risposte rapide per far fronte al caro carburante: «Ci aspettiamo un bando molto semplice, in modo che i soldi arrivino rapidamente per dare ossigeno al mondo delle campagne». Il primo nodo in questo momento è il carburante. Dopo aver raggiunto 1,60-1,65 euro al litro, il prezzo ora è sceso intorno a 1,35-1,36 euro. «La compensazione prospettata, circa 30 centesimi al litro, – aggiunge Demurtas – sarebbe un sollievo. Prima di utilizzare il trattore molti allevatori ci pensano due volte». Leonardo Salis, allevatore di Dorgali e presidente provinciale di Coldiretti, quantifica il danno economico provocato dai rincari: «I costi aggiuntivi variano da 1 a 1,20 euro a capo a seconda della tipologia aziendale». I rincari non risparmiano i mangimi: l'aumento registrato varia tra i 3 e i 4 euro al quintale. Discorso analogo per l'erba medica, la cui produzione in Sardegna è stata scarsa a causa della siccità, provocando un notevole rialzo dei prezzi, fino a 10-12 euro in più al quintale per chi acquista in questo periodo. Oltre alle incertezze legate al prezzo del latte, ha un peso il blocco della movimentazione bovina. «Gli allevatori – conclude Leonardo Salis – sono costretti a mantenere i vitelli in azienda, dovendo affrontare ulteriori spese per l'approvvigionamento di cibo e acqua in attesa che i tribunali amministrativi si pronuncino sulla vicenda». ( ma.ra .)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 
Bruxelles

L’ombra di un attacco russo sul vertice Ue

Nuovo alert da Varsavia: «La Nato si deve preparare a un’aggressione» 