Campo largo, la convergenza si ferma sul sostegno all’Ucraina 

Roma. Il campo progressista compie un passo avanti verso un programma comune ma resta diviso sull’invio di armi all’Ucraina. Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Più Europa hanno depositato due risoluzioni con 21 punti condivisi su economia, lavoro, scuola, sanità, fisco e spese per la difesa. Sul conflitto, però, le opposizioni si presenteranno divise in Aula per le comunicazioni della premier sul Consiglio europeo.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha definito le risoluzioni «una prima bozza del programma dell’alleanza, un punto di partenza concreto per cambiare l’Italia». Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha rivendicato il ruolo del suo partito: «Abbiamo compattato le opposizioni sul nostro no al riarmo». Un’affermazione che ha irritato i democratici. «Unità non significa uniformità», ha replicato il capogruppo al Senato Francesco Boccia: sulla politica estera ogni partito può esprimere le proprie posizioni. Per il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, «il nodo Ucraina non si scioglie dalla sera alla mattina in un passaggio parlamentare».

Pd, Italia Viva e Più Europa sostengono l’invio di armi a Kiev, mentre M5s e Avs sono contrari. Per il deputato di Avs Nicola Fratoianni, «c’è una traccia di programma» comune, anche se sull’Ucraina non è stato raggiunto un accordo. Provenzano confida in una soluzione al tavolo politico della coalizione.

Sulle spese militari, la formulazione condivisa punta a «superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento» e a «riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato». Conte ribadisce la contrarietà alla strategia seguita finora: «La ricetta che c’è stata proposta non ha funzionato, abbiamo avuto solo morte e distruzioni».

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