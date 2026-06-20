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Litoranea
21 giugno 2026 alle 00:45

Rete fognaria, cantieri Abbanoa al traguardo  

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Sono in dirittura d’arrivo i lavori dell’ultimo tratto di rete fognaria della costa da Marina Residence a Terra Mala. Abbanoa, che ha chiuso i cantieri lungo la litoranea a fine maggio, sta realizzando l’innesto sulla dorsale fognaria di via Leonardo da Vinci della condotta che consentirà di dismettere il depuratore di via Mar Egeo trasformandolo in stazione di pompaggio. Altri tratti di condotta serviranno poi a dismettere gli altri depuratori fatiscenti, che spesso scaricano in mare.

Quella della costa è un’opera da 8 milioni e 500 mila euro, a carico di Egas, già appaltata dal gestore unico, da anni bloccata per via di un contenzioso. Prevede un collettore fognario principale, tre impianti di sollevamento sulla condotta principale e appunto la dismissione di dieci impianti di depurazione a servizio delle località lungo la costa. Inoltre saranno realizzati dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione e saranno dismessi i depuratori a servizio delle lottizzazioni di Su Meriagu e Sant’Andrea, oltre al convogliamento dei reflui nella condotta principale. I depuratori sono quelli di di Su Stangioni, Stella di Mare 2, Marina Residence, Stella di Mare 1, Costa degli Angeli, Is Meris, Riviera Capitana, Baia Azzurra, Salmagi e Marina delle Nereidi. In capo al Comune, invece, i collaudi relativi alle opere di collegamento finale verso Is Arenas tramite un’ulteriore condotta, già realizzata, che passa lungo il primo tratto di via Fiume e poi dietro via San Benedetto e via S’Arrulloni per giungere a un impianto di sollevamento che rilancia i reflui al depuratore consortile di Is Arenas. ( g.da. )

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