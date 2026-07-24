Restyling ultimato all’ex scuola media 

Dopo i lavori di ristrutturazione a Gonnesa è stata inaugurata l’ex scuola media di corso Matteotti che ora, dopo il restyling realizzato dall’amministrazione comunale, sarà la casa delle associazioni, sede della Compagnia dei Barracelli, della Protezione civile e della Caritas. Un intervento perseguito dal Comune per recuperare e riqualificare uno spazio che presentava non poche criticità. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale si è aggiudicato un finanziamento di 390 mila euro per rimettere a posto le vecchie aule dove generazioni di gonnesini si sono formati. L’edificio, completamente riqualificato, accoglierà le associazioni locali, oltre a Barracelli, Avdag e Caritas. Dalla vecchia scuola è stato ricavato uno spazio per la comunità, finalmente rimesso a nuovo e pienamente fruibile dalle associazioni che avranno la loro sede in corso Matteotti.

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