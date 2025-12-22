VaiOnline
Olzai.
23 dicembre 2025 alle 00:47

Restauro finito, riapre la chiesa parrocchiale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi a Olzai con la messa delle ore 19, presieduta dal vescovo di Nuoro Antonello Mura e concelebrata dall’amministratore parrocchiale don Alessandro Fadda, verrà riaperta la chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista.

L’edificio è stato interessato negli ultimi tempi da un articolato intervento di manutenzione e recupero, finalizzato alla messa in sicurezza della struttura e alla valorizzazione degli spazi interni ed esterni.I lavori hanno riguardato sia gli aspetti strutturali sia su quelli impiantistici e di finitura, nel rispetto delle caratteristiche storiche e costruttive della chiesa.

In particolare il consolidamento statico della navata centrale e degli intonaci interni, il ripristino dell’impianto di elettrificazione delle campane e dell’orologio, la realizzazione di un sistema di scolo delle acque meteoriche sul lato ovest della copertura, gli intonaci esterni e, sul campanile, la creazione di un nuovo impianto di illuminazione.Il totale dell’intervento è stato finanziariamente di euro 200 mila, dei quali 100 mila dal Comune di Olzai e il resto grazie al contributo Diocesi ottenuto con i fondi 8xmille.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il concerto

«Io, eroCaddeo, riparto da qui»

l Auriemma
Le festività

Natale, la crisi va in vacanza Forti spese per doni e cenone

La tradizione batte anche l’inflazione e gli stipendi bassi:  buoni affari al mercato di Cagliari, resistono gli altri negozi 
Andrea Artizzu
Sotto l’albero.

Oristano non rinuncia ai pacchi da scartare

Marianna Guarna
Il Piano straordinario d’abbattimento delle liste d’attesa per ora non produce effetti

Colonscopia e visita allergologica: in Sardegna impossibile prenotare

Dal Cup Web emergono dati allarmanti, in tilt il sistema sanitario 
Sara Marci
Culle vuote

Legge per le famiglie, Alghero indica le buone pratiche

Non assistenzialismo ma servizi, la regia di un’Agenzia regionale 
Caterina Fiori
Milano

Quindicenne in balia dei baby-rapinatori

Derubato anche delle scarpe e costretto a prelevare. Poi l’arresto della gang 