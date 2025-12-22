Restauro finito, riapre la chiesa parrocchiale 

Oggi a Olzai con la messa delle ore 19, presieduta dal vescovo di Nuoro Antonello Mura e concelebrata dall’amministratore parrocchiale don Alessandro Fadda, verrà riaperta la chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista.

L’edificio è stato interessato negli ultimi tempi da un articolato intervento di manutenzione e recupero, finalizzato alla messa in sicurezza della struttura e alla valorizzazione degli spazi interni ed esterni.I lavori hanno riguardato sia gli aspetti strutturali sia su quelli impiantistici e di finitura, nel rispetto delle caratteristiche storiche e costruttive della chiesa.

In particolare il consolidamento statico della navata centrale e degli intonaci interni, il ripristino dell’impianto di elettrificazione delle campane e dell’orologio, la realizzazione di un sistema di scolo delle acque meteoriche sul lato ovest della copertura, gli intonaci esterni e, sul campanile, la creazione di un nuovo impianto di illuminazione.Il totale dell’intervento è stato finanziariamente di euro 200 mila, dei quali 100 mila dal Comune di Olzai e il resto grazie al contributo Diocesi ottenuto con i fondi 8xmille.

