VaiOnline
Alla Camera
24 gennaio 2026 alle 00:13

“Remigrazione” è bufera sul convegno di Casapound 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. “L'ingresso” di CasaPound a Montecitorio accende uno scontro politico che investe direttamente il ruolo e il prestigio delle istituzioni repubblicane. A innescare la polemica è la conferenza stampa sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulla cosiddetta “remigrazione”, in programma venerdì 30 gennaio nella sala stampa della Camera dei deputati, prenotata dal leghista Domenico Furgiuele. A promuovere l'evento è il Comitato Remigrazione e Riconquista, che proprio da Montecitorio lancerà ufficialmente la raccolta firme. A intervenire il presidente del comitato, portavoce del movimento di estrema destra CasaPound, Luca Marsella, insieme ai vicepresidenti Salvatore Ferrara e Ivan Sogari e a Jacopo Massetti. La proposta, hanno spiegato gli organizzatori, arriva in Parlamento dopo una lunga fase di mobilitazione sul territorio. «La scelta di presentare la proposta alla Camera - ha precisato Marsella - dopo aver organizzato decine di manifestazioni di piazza, è simbolica: vogliamo portare nei palazzi decisionali non solo una legge messa nero su bianco, ma la realtà delle nostre città, da cui la politica è purtroppo troppo distante». L'annuncio ha scatenato reazione dell'opposizione. Per il deputato Pd Matteo Orfini «la Camera non può diventare una tribuna per chi propaganda ideologie fasciste».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna