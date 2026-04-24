Reddito in crescita in Sardegna ma solo grazie alle pensioni 

La Sardegna cresce, ma poco. I dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 su redditi maturati nel 2024 segnalano un aumento del 4,2 per cento che ormai cristallizza l’Isola nella 15ª posizione tra le Regioni. Il reddito medio imponibile passa da 20.557 euro del 2023 (dichiarazione 2024) al 21.422. Un dato che dunque migliora in misura contenuta la situazione del precedente anno fiscale che sottolinea Mauro Carta, presidente regionale delle Acli, «rappresenta comunque un debole segnale di speranza».

La posizione

La Sardegna si conferma tra i top 10 per i redditi da pensione mentre per il lavoro dipendente è al disotto della media nazionale. Le denunce dei redditi delle persone fisiche hanno superato il milione per un importo di oltre 23 miliardi di euro. I dati confermano i problemi vissuti nel 2024 che sindacati e forze sociali hanno più volte rappresentato. Cagliari si piazza al primo posto ma oltre la 300ª posizione nazionale. Il reddito complessivo del capoluogo di Regione dichiarato da 107.978 contribuenti è stato di 3,2 miliardi di euro con un aumento rispetto alla dichiarazione 2024 su redditi 2023 di 130 milioni. Larga parte proviene dal lavoro dipendente (55.837 per 1,4 milioni) e pensionati (38.916 per 1,1 milioni): insieme sfiorano l’80 per cento del reddito complessivo. Una costante che ruota tra l’80 e l’83 per cento dei volumi relativi ai redditi delle persone fisiche a conferma della preminenza fiscale delle due categorie che si riflette nelle addizionali comunali e regionale. Nel capoluogo sardo 10.597 persone hanno beneficiato dell’ex bonus Renzi (100 euro mensili per redditi entro i 28 mila euro) per un totale di 8,9 milioni. Il reddito medio calcolato sul numero dei contribuenti è di 29.256 euro.

Sassari

Il numero dei contribuenti è di 85.699 a fronte degli 85.235 dell’anno precedente per un reddito complessivo di 2,087 miliardi contro i 2 del 2023: più 87 milioni. Il bonus ex Renzi è stato concesso a 10.097 per un complessivo di 8,4 milioni. Reddito medio 24.351 euro.

Oristano

Nella quarta città capoluogo il numero dei contribuenti ha superato i 22mila, 22.419 a fronte dei 22.263 del 2023, per un reddito complessivo rispettivamente di 549,3 e 521,4 milioni: più 28 milioni pari al 5 per cento. Lavoratori con busta pagare regolare e pensionati fanno l’83 per cento del reddito complessivo. Il bonus ex Renzi ha interessato 2.389 contribuenti per un importo di 2 milioni di euro. Il reddito medio 24.501 euro.

Nuoro

Sono 24.479 le dichiarazioni dei redditi pervenute alle Finanze (22 in più rispetto all’anno precedente) per un totale denunciato di 580,8 milioni di euro, più 14,5 milioni rispetto ai redditi 2023. Bonus ex Renzi 2.729 per 2,2 milioni. Reddito medio 23.728.

Tra i capoluoghi delle nuove province Olbia supera le storiche Nuoro e Oristano sia per numero di contribuenti che per volumi. Le dichiarazioni presentate sono state 44.356, 744 in più rispetto al 2023. Il reddito complessivo è salito da 928,7 milioni di euro a 995,7 per un aumento percentuale del 6 per cento, superiore a quella della Sardegna e Nazionale. Il numero dei lavoratori e pensionati sfiora l’81 per cento del complessivo. Bonus ex Renzi ha interessato 10.097 persone pari a 8,4 milioni. Reddito medio 22.448 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA