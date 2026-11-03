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04 novembre 2026 alle 00:28

“Re” Loubet torna a Tandalò 

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Pierre-Louis Loubet tornerà alla Cronoscalata su Terra di Tandalò. Il francese ha confernato che sarà dal 19 al 22 novembre a Buddusò per difendere il successo (e il titolo di Re di Tandalò) nel decimo anniversario della manifestazione allestita da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure.

Il pilota corso, campione del mondo WRC2 nel 2019 e già protagonista del FIA World Rally Championship, sarà accompagnato (nel paddock) da papà Yves Loubet, campione europeo rally nel 1989 su Lancia Delta Integrale. Loubet guiderà ancora la Toyota GR Yaris Rally2 e sarà navigato da Jean-François Mancini. «Tandalò lo scorso anno è stata un'esperienza fantastica, con una gara davvero speciale e un finale incredibile. Sono molto felice di tornare», ha dichiarato Loubet.
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