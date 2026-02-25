VaiOnline
Arbus.
25 febbraio 2026 alle 01:05

«Ratti nella zona di via De Gasperi, situazione insostenibile» 

“Più fatti e meno ratti”: i cittadini di Arbus protestano per la presenza di topi nel centro abitato, in particolare nell’area attorno alla pineta comunale, nella parte alta del paese. Una situazione che genera un forte disagio nella popolazione residente, alimentando anche timori legati alla sicurezza igienico-sanitaria del luogo.

«Abito in via De Gaspari – dice Kevin Casu - uno dei tanti rioni dove la presenza di questi animali pericolosi aumentano giorno dopo giorno. Ho segnalato più volte la grave situazione al Comune, ma nessuno ha fatto nulla. Siamo costretti a vivere in una condizione igienico precaria, abbiamo chiesto sopralluoghi urgenti al fine di scongiurare un ulteriore peggioramento».

L’ultima comunicazione è di lunedì, ancora una volta si solleva il problema in modo che «qualcuno intervenga perché la situazione potrebbe finire male dal punto di vista sanitario».

La polizia municipale che gestisce il servizio Ambiente, ha inoltrato le richieste all’Asl del Medio Campidano. «Ho sollecitato la Asl - fa sapere il vicesindaco, Simone Murtas- per una derattizzazione, magari straordinaria per accelerare i tempi. I responsabili hanno assicurato che interverranno al più presto». (s .r.)

