Rapina un’anziana in piena zona rossa: arrestato un 28enne 

Ha aggredito un’anziana alle spalle e le ha strappato la borsa a tracolla, ma è stato bloccato prima dai passanti e poi dalla polizia. L’aggressione è avvenuta venerdì mattina in piazza del Carmine, in piena zona rossa. In manette, con l’accusa di rapina, è finito un 28enne straniero. Vittima una donna di circa 75 anni. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe sorpreso la 75enne alle spalle mentre transitava in piazza del Carmine e dopo averla strattonata le ha strappato dalle braccia la borsa. Alcuni passanti hanno sentito le urla della vittima e sono intervenuti, bloccando il 28enne per poi consegnarlo alla polizia. Il 28enne è finito in manette, il Gip ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà con il divieto di dimora a Cagliari.

L’episodio accade a poche ore dal tentato scippo avvenuto nel Largo Carlo Felice, con una ragazza trascinata a terra per alcuni metri prima che l’aggressore, davanti alle urla e alla resistenza della giovane e di un’amica, scappasse via facendo perdere le sue tracce. Anche in questo caso, almeno stando al racconto delle vittime, si sarebbe trattato di uno straniero. Le due donne avevano trascorso la serata in un locale con tavoli all’aperto in piazza Yenne, quando – di ritorno verso casa – sono scese per il largo Carlo Felice dirette verso via Roma. All’altezza del civico 44 delle ragazze sarebbe stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che avrebbe cercato di strapparle la borsa. Poi la reazione e la fuga del rapinatore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, già presenti nella “Zona Rossa”, che hanno potuto solo raccogliere la testimonianza delle vittime.

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